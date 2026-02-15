Türk halk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Kahtalı Mıçe, ölümünün birinci yıl dönümünde Kahta İlçe Mezarlığı'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Düzenlenen törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Osman Varol, merhum sanatçının ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar okundu. Katılımcılar, usta sanatçının kabri başına karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Tutdere, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca Adıyaman için değil, Türkiye'nin kültürel mirası açısından da önemli bir değer olduğunu belirterek, 'Eserleri, kültürümüzün en güçlü taşıyıcılarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Vefatının birinci yılında kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak değerlerimizi yaşatmaya, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Mekânı cennet olsun' dedi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

