DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 15 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 15 Şubat 1999'da Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleştirilen operasyonun yıl dönümünde olunduğu belirtilerek, 'Bu uluslararası komployu kınıyor ve lanetliyoruz' denildi.

Açıklamada, söz konusu sürecin Ortadoğu'da çatışma ve ayrışmayı derinleştirmeyi hedeflediği savunularak, 'Bu komplo, Türkiye'de etnik çatışma üretmek ve Ortadoğu'da kaos ile karmaşayı büyütmek isteyen güçlerin karanlık bir senaryosuydu' ifadelerine yer verildi.

Öcalan'ın tutumuna vurgu yapılan açıklamada, '15 Şubat Uluslararası Komplosunun amacı, Sayın Öcalan'ın etnik çatışma ve ayrışmayı reddeden, demokratik ortak yaşamda ısrar eden tutumuyla boşa düşürülmüştür' denildi.

İmralı'daki tecrit uygulamalarına da değinilen açıklamada, 'İmralı tecrit sistemine son verilmesi ve Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve özgür iletişim koşullarının sağlanması gerekmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında barış vurgusu yapılarak, 'Artık kan ve gözyaşının, düşmanlık ve ayrışmanın değil; mutlu, özgür ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE