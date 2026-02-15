Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 2025 yılında hayatını kaybeden Adıyamanlı sanatçı Kahtalı Mıçe'nin (Mustafa Aslan) vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Gümüş, Kahtalı Mıçe'nin güçlü ve kendine has sesiyle Adıyaman'ın kültürel değerlerini, geleneklerini ve halk müziği mirasını geniş kitlelere taşıyan önemli bir sanatçı olduğunu belirtti.

Kahtalı Mıçe'nin sanat hayatı boyunca memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Gümüş, eserleriyle hemşerilerinin gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi.

Gümüş açıklamasının devamında, 'Adıyamanımızın kıymetli sesi Mustafa Ağabeyimizi vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Türk halk müziğine kattığı değer ve şehrimizin tanıtımına sunduğu katkılar asla unutulmayacaktır. Mekânı cennet, makamı pür nur olsun inşallah' ifadelerine yer verdi.

Gümüş, Kahtalı Mıçe'nin eserleri ve hatırasının Adıyaman'ın kültürel hafızasında yaşamaya devam edeceğini belirterek, merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

