Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre, Adıyaman'da bugün havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek ve en düşük sıcaklığın 11 derece civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneybatı yönünden saatte 1.54 kilometre hızla eseceği bildirildi. Nem oranının yüzde 93, bulutluluk oranının ise yüzde 40 seviyelerinde olacağı öngörüldü.

16 Şubat Pazartesi günü ise, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın en yüksek 15, en düşük 7 derece olacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu-güneydoğu yönünden saatte 2.57 kilometre hızla eseceği belirtildi. Nem oranının yüzde 60, bulutluluk oranının ise yüzde 100 seviyesinde olacağı değerlendirildi.

İlçelerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Besni: 11°C

Çelikhan: 9°C

Gerger: 13°C

Gölbaşı: 13°C

Kahta: 14°C

Samsat: 9°C

Sincik: 10°C

Tut: 12°C

Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Besni: 13°C

Çelikhan: 9°C

Gerger: 15°C

Gölbaşı: 15°C

Kahta: 15°C

Samsat: 14°C

Sincik: 12°C

Tut: 14°C

Kaynak : PERRE