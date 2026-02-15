Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe, vefatının 1.yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek programla anılacak. Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) ve Kahtalılar Derneği tarafından organize edilen program, 15 Şubat 2026 Salı günü saat 18.30'da Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayında gerçekleştirilecek.

Anma Programı ile ilgili Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet’in açıklaması şöyle;

“Adıyamanımızın medarı iftiharı Kahtalı Mıçe’nin aramızdan ayrılışının 1.ölüm yıldönümünde Kahtalı Mıçe sevenleri anma programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Programın öncülüğü Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) ve Kahtalılar Derneğinin organizasyonunda gerçekleştirilecektir.

Bu organizasyona vermiş olduğu desteklerlerden dolayı Sultangazi Belediye Başkanı kıymetli hemşehrimiz Sn.Abdurrahman Dursun’a çok teşekkür ederiz.

Tarih : 15.Şubat.2026

Saat : 18.30/22.00

Adres ;

Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı

Uğur Mumcu Atatürk Bulvarı No : 54

Tel: 0 212 536 08 68

Suultangazi / İstanbul

İletişim ;

Halit Aslan 0 (534) 384 10 02

Aziz Binzet 0 (544) 602 10 02”