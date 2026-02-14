Adıyaman'da, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurumsal kapasitelerinin artırılması ve rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile KOSGEB Adıyaman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıda, 'Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın detayları katılımcılarla paylaşıldı.

ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, kentte faaliyet gösteren çok sayıda işletme temsilcisi katıldı. Toplantıda, KOSGEB uzmanı Serkan Ketenci tarafından programın amacı, kapsamı ve sağlanan destek unsurlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda; başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri, destek üst limitleri, uygun harcama kalemleri ve başvuru sürecine dair teknik ayrıntılar ele alındı.

Program kapsamında işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, makine-teçhizat yatırımlarının desteklenmesi, dijitalleşme ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, verimlilik ve kalite odaklı dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Destek programının, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik düzeylerini yükseltmesi amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, proje hazırlama aşamasında izlenecek yöntemler ve destek sonrası izleme süreçlerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Katılımcı işletme temsilcileri, programın uygulama esasları hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme imkanı buldu.

ATSO yetkilileri, oda üyelerinin kamu desteklerinden daha etkin ve verimli şekilde yararlanabilmeleri amacıyla bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. İşletmelerin finansmana erişim, kapasite artırımı ve kurumsal gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE