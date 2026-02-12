Akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü değişim sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yapıldı. Yeni fiyatlar Adıyaman'daki akaryakıt istasyonlarında da pompaya yansıdı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son haftalarda artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bir süre 60 dolar seviyelerine kadar gerileyen Brent petrolün, ABD'nin İran'a yönelik tehditleriyle artan tansiyonun etkisiyle 70 dolar bandını zorladığı gözlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik de zam beklentisini güçlendirdi. Beklenen artışın gerçekleşmesiyle birlikte benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yapıldı.

Zam sonrası Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu:

Benzin litre fiyatı: 59,13 TL

Motorin litre fiyatı: 60,09 TL

LPG litre fiyatı: 30,74 TL

Zam sonrası akaryakıt fiyatları büyükşehir bazında şu şekilde güncellendi:

Benzin litre fiyatı: 57,03 TL

Motorin litre fiyatı: 57,76 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56,86 TL

Motorin litre fiyatı: 57,58 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57,96 TL

Motorin litre fiyatı: 58,87 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58,24 TL

Motorin litre fiyatı: 59,15 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL

Kaynak : PERRE