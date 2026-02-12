Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhammet Alagöz, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Orta ve Uzak Doğu'da kullanılan üfleme grubu müzik aletlerinden biri olan okarinayı uzun uğraşlar sonucu Nemrut heykelciklerinden tasarlamayı başaran Güçlüer ve Yıldırım’ın sergisi görenlerden tam not aldı.

Sergi açılışında konuşan Yıldırım, hem Adıyaman turizmine katkı sunmak hem de Adıyaman Üniversitesinin adını daha geniş kitlelere duyurmak adına UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve geçmişi 2 bin yıla dayanan Nemrut Dağı figüründen bir müzik aleti tasarlama girişiminde bulunduklarını belirtti.