Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman İl Müftülüğü görevini yürütürken İzmir İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu için düzenlenen veda programı, il protokolü, kurum amirleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Mevlüt Haliloğlu'nun Adıyaman'da görev yaptığı süre içerisinde yürüttüğü çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve din hizmetleri alanında sağlanan katkılar değerlendirildi.

Vali Dr. Osman Varol, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun görev süresi boyunca Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kamu hizmetlerinde görev yapan yöneticilerin bulundukları illere değer katan çalışmalarla anılmasının önemine dikkat çeken Vali Varol, Mevlüt Haliloğlu'na bugüne kadar sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE