Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Torunoğlu, mesajında, depremin sadece fiziki yapıları değil, toplumsal hafızayı da derinden etkilediğini belirterek, '6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlerin üzerinden üç yıl geçti. 6 Şubat, yüreklerimizin yandığı, umutlarımızın sınandığı bir gündür. Aradan geçen üç yıla rağmen kaybettiklerimizin acısı hâlâ tazedir. Ancak Adıyamanlı hemşehrilerimizin gösterdiği sabır, dayanışma ve kararlılık, şehrimizin yeniden ayağa kalkmasındaki en büyük güç olmuştur' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası geçen süreçte Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal hayatının yeniden canlandırılması adına yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Torunoğlu, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının ortak çabasıyla önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Torunoğlu, 'Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin üretimden kopmaması, işletmelerimizin ayakta kalması ve istihdamın korunması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şehrimizin ticari hayatını güçlendirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve Adıyaman'ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Torunoğlu, deprem sürecinde Adıyaman'a destek veren tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ederek mesajını şöyle tamamladı: 'Bu süreçte tek yürek olup dayanışma gösteren milletimize ve yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir küllerinden yeniden doğuyor. Kaybettiklerimizi unutmadan, daha güçlü bir Adıyaman için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan bu büyük afetin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE