Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anma programı kapsamında Adıyaman'a geldi. Program çerçevesinde Kömür beldesini ziyaret eden Özel, Kömür Belde Belediyesi önünde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. CHP lideri Özel, konuşmasının ardından Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ile makamında bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Sahadaki Siyasetle Baş Edecek Halleri Kalmamış'

Deprem bölgesine yönelik ziyaretleri ve çalışmaları değerlendiren Özel, eksiklikleri dile getirmeye devam ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, 'Eksiklikleri söylüyoruz. Nihayet bugün Sayın Erdoğan yurt dışı gezilerinden dönüyor. Somut eleştiriler yapıyoruz, cevaplar yine soyut. Bugün de bize somut eleştirilerimize karşı soyut cevaplar verilmiş. AK Parti sözcülerinin yaptığı gibi, somut ve açık açık dile getirdiğimiz eleştirilere soyut cevaplar veriliyor' dedi.

'Deprem Bölgesine 54 Kez Geldim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyaretleri üzerinden yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Özel, ziyaret sayılarını paylaşarak, Öyle görünüyor ki artık Erdoğan, eleştirileri bize yöneltiyor. Bana mesela diyordu ki: 'Sen deprem bölgesine hiç gelmedin.' Rakamları çıkarttık. Bugün benim buraya yaptığım ziyaret, 54'üncü ziyaret. Erdoğan ise devletin, polisin, jandarmanın bütün uçakları ve helikopterleri emrindeyken 38 kez gelmiş. Ben 54 kere gelmişim' ifadelerini kullandı.

Özel'den 'CHP Ne Yapmış?' Tartışmasına Yanıt

Özel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Tayyip Bey'e bir kez daha soruyorum. O ithamda bulundu, 'Hiç gelemediniz' dedi. Ama ben 54'üncü kez deprem bölgesindeyim. Dedi ki: 'CHP ne yapmış?' Vallahi Kömür'ün vicdanına soruyorum şimdi. CHP, depremden sonra 9 bin 638 araçla, 28 bin 521 personelle 10 deprem iline gelmiş. 7 bin 244 uçak, 6 gemi dolusu gıda, sağlık malzemesi, çadır ve soba getirmiş. 155 tane mobil mutfak kurmuşuz. 'Nereye kurdun?' diye soranlar AFAD'a başvuracak. AFAD nereyi göstermişse oraya kurmuşuz. Bu rakamların hepsi AFAD'ın resmî rakamlarıdır. Çünkü ilk gün doğru bir şey yaptılar: 'Yardım getiren bize gelecek, kaydedilecek, bizim gözetimimizde dağıtılacak' dediler. Araç sayısı, tır sayısı, uçak ve gemi sayısı AFAD'ın resmî kayıtlarıdır.

'Adıyaman, Teşekkürünü Abdurrahman Tutdere'yi Belediye Başkanı Yaparak Gösterdi'

Tayyip Bey soruyor ya, 'Ne yaptınız?' Tayyip Bey, ne yaptığımızı gel Adıyamanlılara sor. Adıyaman'da biz ne yaptıysak, o gün Abdurrahman Tutdere'nin koordinasyonunda yaptık. On milletvekili burada çalıştı. Adıyaman gibi bir şehirde, rekor oyla, iki kişiden birinin oyunun fazlasını alarak Abdurrahman Tutdere belediye başkanı seçildi. Adıyaman, teşekkürünü Abdurrahman Tutdere'yi belediye başkanı yaparak gösterdi.

''Kömür' denilince Aklıma Türkiye'nin en güzel tütününü üreten insanlar geliyor'

Bana 'Kömür' denilince aklıma ne geliyor? Türkiye'nin en güzel tütününü üreten insanlar geliyor. Bu tütünde büyük sorunlar var. O zamanlar Meclis'te Başkanımız, 'Aman benim Adıyaman'ımın, Kömür'ün sesini duyurmam lazım' diyordu. Defalarca yapılan haksızlıkları geri aldırdı, ertelettirdi, cezaları kaldırttı.'

'Burada Tütün Üretmek, Tütün Satmak, Geçinmek Büyük Çile Oldu'

Eylemler yaptınız, o eylemlere milletvekillerimiz destek verdi ve çok önemli işler oldu. Ama öyle bir hâle geldik ki memlekette mazotun litresi 60 lira oldu. Burada tütün üretmek, tütün satmak, geçinmek; alınan yanlış kararlar nedeniyle gerçekten buradaki insanlara büyük bir çile oldu.

Kaynak : PERRE