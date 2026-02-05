Eko Uluslararası Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı Dr. Nurettin Fırat, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Aradan geçen üç yıla rağmen acıların tazeliğini koruduğunu belirten Fırat, depremzedelerin özellikle de yetim kalan çocukların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

'Bu Felaket Binlerce Çocuğu Yetim Bıraktı'

6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, ailelerin hayallerini ve gelecek planlarını da yıktığını belirten Fırat, 'Bu felaket, binlerce çocuğu bir gecede yetim bıraktı. Onların gözlerindeki korku, sessizlik ve eksiklik hâlâ unutulmuş değil' dedi.

'Acılar Takvimle Silinmiyor'

Depremden etkilenen illerde kayıpların derin izler bıraktığını vurgulayan Fırat, acıların zamanla azalmadığını belirterek, 'Dile kolay, 3 yıl geçti. Ancak evladını kaybeden bir anne için, eşini yitiren bir baba için, kolunu ya da bacağını kaybeden bir depremzede için zaman durmuş gibidir. Acılar takvimle silinmiyor' ifadelerine yer verdi.

'Asıl İhtiyaç Psikolojik Yaraların Sarılmasıydı'

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını kaydeden Fırat, ayni yardımların yanında psikososyal desteğin önemine işaret ederek, 'Yardımlarımızı düzenli olarak sürdürdük. Ancak fark ettik ki, enkaz kaldırıldıktan sonra asıl ihtiyaç psikolojik yaraların sarılmasıydı' ifadelerini kullandı.

Uzuv Kaybı Yaşayan Depremzedelere Destek

Depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşların zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Fırat, 'Kolunu, bacağını, hatta sağlığını kaybeden insanlarımız, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Bu süreçte psikolojik destek olmazsa olmazdır. Aksi halde bu acılar nesiller boyu taşınır' dedi.

Çocuklara Yönelik Sosyal Projeler

Yetim kalan çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Fırat, manevi desteğin önemine değinerek, 'Bir çocuğun başını okşamak, onu dinlemek, yalnız olmadığını hissettirmek bazen bir koli yardımdan çok daha değerlidir' ifadelerini kullandı.

'Unutmadık, Unutmayacağız'

6 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Fırat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bizler 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız. Yetim kalan çocukların, yarım kalan hayatların ve umuda tutunmaya çalışan ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bir insanlık sorumluluğudur.'

Kaynak : PERRE