6 Şubat depremleri anma programları kapsamında Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden önceki dönem CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Zeynal Bakır için Yeni Mezarlık Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, il ve ilçe teşkilat temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhum Zeynal Bakır'ın naaşı dualar eşliğinde defnedilmek üzere Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören sonrası Bakır'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

