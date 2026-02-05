6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anma programları kapsamında Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Deprem Şehitliği Temel Atma Töreni'nin ardından Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere karşıladı.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın halen derin bir iyileşme sürecinden geçtiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyetin ziyaretinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Son 20 aylık süreçte belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini kaydeden Başkan Tutdere, büyükşehir belediyeleriyle kurulan dayanışmanın kent açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Adıyaman'ın ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini ve kente yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Tutdere, desteklerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

Başkan Tutdere, 'Böylesine acılı bir günde halkımızın acısını paylaşmak ve şehrimizle dayanışma göstermek için Adıyaman'a geldiğiniz için tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını sarmak adına kentimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte Adıyaman'ımıza destek veren tüm belediyelerimize hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' dedi.

Ziyaret kapsamında Adıyaman Belediyesi tarafından son 20 ayda hayata geçirilen proje ve hizmetleri içeren tanıtım videosu izletildi.

Kaynak : PERRE