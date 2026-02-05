DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Anaç, açıklamasında depremin ardından geçen üç yıla rağmen Adıyaman'ın hala ayağa kaldırılamadığını belirterek, yaşanan sürecin açık bir yönetim sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Depremin yalnızca binaları değil, ihmalleri, hazırlıksızlığı ve yönetim zafiyetlerini de ortaya çıkardığını vurgulayan Anaç, aradan geçen zamana rağmen acının dinmediğini dile getirdi.

'Binlerce canımızı toprağa verdik'

Açıklamasında depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Anaç, yaşanan kayıpların toplumun ortak yarası olduğunu belirtti. Anaç, şu ifadelere yer verdi:

'Binlerce canımızı toprağa verdik. Ocaklar söndü, umutlar yarım kaldı. Hayatlarımız bir gecede geri dönülmez biçimde değişti.'

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Anaç, acılı ailelere sabır temennisinde bulundu.

'Adıyaman ihmallerin bedelini canıyla ödedi'

Depremin ilk saatlerinde yaşanan gecikmelere dikkat çeken Anaç, arama-kurtarma sürecindeki koordinasyonsuzluk ve plansızlığın hafızalardan silinmediğini ifade etti. Günlerce yardım bekleyen vatandaşların ve kendi imkanlarıyla enkaz başında bekleyen ailelerin bu durumun en açık tanıkları olduğunu belirten Anaç, şu değerlendirmede bulundu: 'Adıyaman halkı ihmallerin bedelini canıyla ödedi. Bugün karşımızda kapanmayan yaralar var.'

Bugün gelinen noktada Adıyaman'ın hala ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Anaç, depremin bedelinin konteynerlerde geçen hayatlar, bozuk yollar, çöken bir ekonomi ve yalnız bırakılmış bir şehir olarak karşılarında durduğunu söyledi.

Yüzlerce vatandaşın hala insan onuruna yakışmayan koşullarda konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Anaç, şunları kaydetti: 'Esnaf ayakta kalamıyor, gençler şehri terk etmek zorunda bırakılıyor. Adıyaman her geçen gün biraz daha yalnızlaştırılıyor.'

'Verilen sözler kağıt üzerinde kaldı'

İktidar ve yerel yönetimler tarafından verilen sözlerin büyük bölümünün tutulmadığını ifade eden Anaç, açıklanan takvimlere ve duyurulan projelere rağmen Adıyaman için somut bir iyileşme sağlanamadığını ileri sürdü.

Anaç, 'Ortada bir başarı hikayesi değil, ağır bir yönetim başarısızlığı vardır. Vefat eden canlarımızın üzerinden bile siyaset yapılmıştır' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman sahipsiz değildir'

Açıklamasında kamuoyuna sorular yönelten Anaç, şu soruları dile getirdi:

'Bu şehir daha ne kadar bekleyecek? Bu halk daha ne kadar sabredecek? Adıyaman'ın yaraları ne zaman gerçekten sarılacak?'

DEVA Partisi olarak Adıyaman'ın kaderine terk edilemeyeceğini vurgulayan Anaç, yaşananların kaçınılmaz bir doğa olayının sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek bunun açık bir yönetim sorumluluğu olduğunu ifade etti.

'Bu mücadele siyasetin üstündedir'

Adıyaman için verilen mücadelenin siyasetin üzerinde bir sorumluluk olduğunu belirten Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Memleketin iyileşmesi, yarınlarımıza daha güçlü bir Adıyaman bırakmak bizim için siyasetin üstünde bir Adıyaman sevdasıdır.' Bu anlayışla sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Anaç, Adıyaman'ın hakkını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'

Anaç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: '6 Şubat'ı unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Adıyaman için adalet, sorumluluk ve gerçek, kalıcı, onurlu bir iyileşme istiyoruz.'

Kaynak : PERRE