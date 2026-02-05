Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Çetin, depremlerde yaşanan büyük acıların hafızalardan silinmediğini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Çetin, deprem felaketinin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatarak, Çakırhüyük beldesinin de bu büyük afetten derin şekilde etkilendiğini ifade etti.

Yaşanan kayıpların tarif edilemez olduğunu vurgulayan Çetin, 'Ailelerimizi, sevdiklerimizi, akrabalarımızı kaybettik. Evlerimiz yıkıldı, hayatlarımız bir gecede değişti. Yaşadığımız acı hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor' dedi.

Çetin, geçen süreçte yaraların sarılması ve beldenin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, devlet ve millet iş birliğiyle yeniden inşa sürecinin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Başkan Çetin, 'Devletimizle ve milletimizle el ele vererek Çakırhüyük'ü yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüz oldu' ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma sürecinde verilen desteklere de değinen Çetin, 'Bu zorlu süreçte ilk günden itibaren yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Çetin, kalıcı konutlar ve altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Çetin, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle, yakınlarını kaybeden ailelere ise sabır ve başsağlığı dileyerek benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE