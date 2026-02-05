6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, deprem sonrası yürütülen çalışmalar, kentin yeniden inşa ve ihya süreci ile devam eden projeler ele alındı. Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem sonrası devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek, Adıyaman'ın yaşadığı acının ortak acı olduğunu vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE