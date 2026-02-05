TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve afetlere yönelik hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle anarak başlayan Alkayış, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Alkayış, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken eş zamanlı olarak kalıcı konut sürecinin başlatıldığını belirterek, 'Çadır kentlerden konteyner kentlere, oradan da kalıcı konutlara uzanan süreç planlı ve güçlü bir koordinasyonla yürütüldü' ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen noktada deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlandığını aktaran Alkayış, yürütülen çalışmaların yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmadığını; şehir estetiğini, tarihi ve kültürel dokuyu gözeten kent meydanları, sosyal donatı alanları ve yeni yaşam alanlarının da hayata geçirildiğini ifade etti. Alkayış, şehirlerin hem daha güvenli hem de daha yaşanabilir hâle getirildiğini kaydetti.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın resmî ve bağlayıcı bir çerçeve sunduğunu belirten Alkayış, bu çerçeve doğrultusunda yalnızca deprem bölgesinde değil, riskli alanlar dâhil olmak üzere tüm Türkiye'de afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

Alkayış, özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere afetlere karşı dirençli şehirler hedefiyle risk azaltma ve kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Yerinde dönüşüm, 'yarısı bizden' kampanyası, kira yardımı ve taşınma destekleriyle vatandaşların sürecin merkezine alındığını ifade etti.

AFAD'ın kriz ve koordinasyon kapasitesinin uluslararası düzeyde yakından takip edildiğini dile getiren Alkayış, Türkiye'nin afet sonrası toparlanma ve yeniden inşa sürecindeki tecrübesinin birçok ülke tarafından incelendiğini belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımların öneminin 6 Şubat depremlerinde açık biçimde görüldüğünü ifade eden Alkayış, şehir hastanelerinin olağanüstü durumlarda yüksek kapasiteyle hizmet verebildiğini, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de bu anlayışla planlandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Alkayış, '6 Şubat'ın acısını unutmadan, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğu büyüterek hareket ediyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve riskleri azaltmayı esas alan anlayışla çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE