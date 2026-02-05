Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları kapsamında Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, encümen üyeleri, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile büyükşehir ve il belediye başkanları katıldı.

Program kapsamında ilk olarak Deprem Şehitliği ziyaret edildi. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edildi. Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni mezarlık alanında yapımına başlanan Deprem Şehitliği'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

'Bu Alan Adıyaman'ın Vefa Borcudur'

Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremlerin kentte derin yaralar açtığını belirterek, 'Bu alanda her şehidimizin mezarı, isimlerinin yer aldığı plakalarla tek tek tanımlanacak ve mezarlık düzenlemesi bütüncül bir anlayışla yapılacak. Bugün temelini atıyoruz, inşallah önümüzdeki yıl açılışını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız büyük bir emek ve özveriyle çalışıyor. Bayrağımızı diktik, bugün de Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle bu anlamlı töreni gerçekleştiriyoruz. Acımızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha depremde hayatını yitiren hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

'Yaraları Sarmak Hepimizin Ortak Sorumluluğu'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetiyle ve yerel yönetimleriyle herkesin birinci görevinin deprem sonrası yaraları sarmak olduğunu ifade ederek, 'Sayın Başkanı sizin şahsınızda, bu depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz ve Adıyaman'a, Türkiye'ye bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak. Hükümetiyle, yere yönetimiyle hepimizin birinci vazifesi; bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak. Bu konu da siz de Belediye Başkanı olarak emek veriyorsunuz. Buradaki tüm kamu ve kamu kuruluşları emek veriyorlar ve Adıyaman'ın yaraları sarılmaya başlanıyor. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş. Yitirdiğimiz herkesin isimler ayrı ayrı yazılacağı ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Bunun için ben Büyükşehir İstanbul Belediyemize teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE