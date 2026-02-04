Bozkurt, 6 Şubat'ın Adıyaman için bir tarih olmanın ötesinde, tarif edilemez bir yıkımın ve kapanmayan bir yaranın adı olduğunu belirtti.

'Yakınlarımızla birlikte biz de öldük'

Depremde yaşamını yitirenlerin ardından geride kalanların da aynı acının içinde kaldığını dile getiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat'ta yakınlarımızla birlikte biz de öldük ama sadece onları toprağın altına gömdüler.'

Bozkurt, kaybın büyüklüğünün kelimelerle anlatılamayacağını vurgulayarak, acının tarif edilemez olduğunu söyledi.

'Yüreğin el vermez, dilin lal olur'

Deprem sonrası yaşanan duygunun insanı susturduğunu ifade eden Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu acıyı kimse tarif edemez. Bazen olur ya bir şeyleri anlatmak istersin de yüreğin el vermez, dilin lal olur. İşte bu acı öyle bir acı...'

Bozkurt, 6 Şubat depremlerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, kaybedilen canların hatırasının yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PERRE