Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Eğriçayı Parkı'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an kurslarında yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sergilendiği programda, çeşitli gösteriler, oyunlar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar için kurulan oyun alanları ve atölyelerde renkli görüntüler oluştu.

Programda konuşan İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Kur'an kurslarında verilen eğitimin çocukların manevi gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yıl boyunca emek veren öğreticilere ve ailelere teşekkür etti.

Yoğun katılımın olduğu programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının hazırladığı etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Yıl sonu kapanış programı, çeşitli ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE