Adıyaman Eğitim-Sen Şubesi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırılması, kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılması ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan kadın öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın yalnızca bir ölüm haberi olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği vurgulandı. Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi adına açıklama yapan Kadın Sekreteri Figen Şen, olayın kadın eğitim emekçilerinin yaşam hakkı, can güvenliği, çalışma koşulları ve kamu kurumlarının koruma yükümlülüğü açısından ciddi soru işaretleri barındırdığını belirterek, 'Bu olay, kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan bir durumdur' dedi.

Kadın Eğitim Emekçilerinin Karşılaştığı Sorunlara Dikkat Çekildi

Kadın eğitim emekçilerinin görev yaptıkları birçok bölgede çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Şen, barınma sorunları, yalnızlaştırma, güvencesizlik, sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği, idari baskılar ve ayrımcı uygulamaların kadınlar üzerinde ciddi etkiler yarattığını kaydetti.

'Kadınların Yaşam Hakkını Tehdit Eden Koşullar Münferit Değildir'

Kadınların yaşam hakkını tehdit eden koşulların bireysel olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Şen, kadınların eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini görmezden gelen politikaların ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirerek, 'Kadınların eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini görmezden gelen politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı söylemler, İstanbul Sözleşmesi gibi kadınları koruyan uluslararası mekanizmalardan uzaklaşılması, şiddet faillerini cesaretlendiren cezasızlık uygulamaları ve kamu kurumlarında yaygınlaşan erkek egemen yönetim anlayışı, kadınların yaşam hakkını sistematik biçimde ihlal eden vahim bir durum yaratmıştır' ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadınlara yönelik şiddetin arttığı bir ortamda her ölümün titizlikle soruşturulması gerektiğini belirten Şen, kamuoyunun tatmin edici şekilde bilgilendirilmesinin devletin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

'Tüm İddialar Şeffaf Şekilde Soruşturulmalı'

Şen, Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili tüm süreçleri yakından takip edeceklerini belirterek, olayın etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını talep etti.

Şen, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Eğitim Emekçisi Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan kadın öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümü, yalnızca bir ölüm haberi olarak geçiştirilemez. Bu olay, kadın eğitim emekçilerinin yaşam hakkı, can güvenliği, çalışma koşulları ve kamu kurumlarının koruma yükümlülüğü açısından ciddi soru işaretleri barındıran ve kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan bir durumdur.

Kadın eğitim emekçileri özellikle görev yaptıkları birçok bölgede barınma sorunları, yalnızlaştırma, güvencesizlik, sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği, idari baskılar, ayrımcı uygulamalar gibi çeşitli şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak kamu otoriteleri tarafından bu sorunların görmezden gelindiği ve sorunların çözümüne yönelik kalıcı ve etkili politikalar geliştirilmediği görülmektedir.

Kadınların yaşam hakkını tehdit eden koşullar kesinlikle münferit değildir. Kadınların eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini görmezden gelen politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı söylemler, İstanbul Sözleşmesi gibi kadınları koruyan uluslararası mekanizmalardan uzaklaşılması, şiddet faillerini cesaretlendiren cezasızlık uygulamaları ve kamu kurumlarında yaygınlaşan erkek egemen yönetim anlayışı, kadınların yaşam hakkını sistematik biçimde ihlal eden vahim bir durum yaratmıştır. Kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve kadınlara yönelik şiddetin hiç olmadığı kadar arttığı böylesi bir ortamda, her ölümün titizlikle soruşturulması ve kamuoyunun tatmin edici biçimde bilgilendirilmesi devletin temel sorumluluğudur.

Öte yandan, eğitim emekçisi kadınların güvenli çalışma ve yaşam koşullarına sahip olması, yalnızca bireysel bir hak değil, kamusal bir yükümlülüktür. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları, eğitim emekçilerinin güvenliğini sağlamak, çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek baskı ve şiddet biçimlerini önlemek ve gerekli koruma mekanizmalarını etkin biçimde işletmek zorundadır. Eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı mobbing, ayrımcılık ve şiddet vakalarının görmezden gelinmesi kabul edilemez. Bu nedenle Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili tüm süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Kadınların yaşam hakkını savunmak, şiddete, baskıya, mobbinge, ayrımcılığa ve cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmeyi, eşitlikçi ve özgür bir yaşamı savunmayı gerektirir. Irmak Ayşe Koparan'ın ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalı, olayla ilgili tüm iddialar etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, varsa ihmali, sorumluluğu veya kusuru bulunan kişi ve kurumlar açığa çıkarılarak gerekli işlemler yapılmalı, kadın eğitim emekçilerinin güvenli çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacak tüm önlemler acilen alınmalıdır.

Eğitim Sen olarak, Irmak Ayşe Koparan'ın ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Ölümünün üzerinin örtülmesine, gerçeğin karartılmasına, sorumluların korunmasına ve kadın eğitim emekçilerinin yaşam hakkının görmezden gelinmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sürecin takipçisi olacağımız bilinmelidir.'

Adıyaman Eğitim-Sen, olayla ilgili gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE