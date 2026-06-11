Ziyarette, Vakıf Müdürü Mehmet Şimşek'ten vakfın işleyişi, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine sunulan destek hizmetleri ve personel durumu hakkında bilgi alan Vali Küçük, sosyal yardımların etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

'Sosyal Devlet Anlayışının Güçlü Bir Yansıması'

Vali Küçük, yaptığı değerlendirmede, SYDV'nin toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşarak sosyal devlet anlayışını somutlaştırdığını belirtti.

'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin hızlı ve erişilebilir olması, devletimizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu göstermektedir.' ifadelerini kullandı.

Vatandaş Odaklı Hizmet

SYDV'nin yürüttüğü çalışmaların, sosyal yardımlaşma hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Küçük, vakıf personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PERRE