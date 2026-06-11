Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, Ağrı'da intihar sonucu yaşamını yitiren öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın vefatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurduğunu hatırlatan Ertaş, sendika olarak soruşturma sürecini ve sonucunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

'Öğretmenimize Rahmet, Eğitim Camiasına Başsağlığı Diliyoruz'

Başkan İbrahim Ertaş açıklamasında, 'Öncelikle, otopsi işlemlerinden sonra ebedi yolculuğuna uğurlanacak öğretmenimize rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum' ifadelerine yer verdi.

'İddialar Gerçekse Sorumlulara Yönelik Müeyyideler Tavizsiz Uygulanmalı'

Basına yansıyan haberlerde öğretmenin bazı yöneticiler tarafından baskı, yıldırma ve mobinge maruz bırakıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Ertaş, 'Basına yansıyan haberlerde iddia edildiği gibi, öğretmenimizin bir kısım yöneticiler tarafından maruz bırakıldığı baskı, yıldırma ve mobinge varan durumlar söz konusu ise sorumlulara yönelik müeyyidelerin tavizsiz uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz' dedi.

Başkan Ertaş, zaman zaman liyakatten uzak bazı kamu yöneticilerinin çalışanlara yönelik tutum ve davranışlarının çalışma barışını olumsuz etkilediğini belirterek, bu tür davranışların kamu çalışanlarının devlete ve kurumlara olan aidiyet ve güven duygusuna zarar verdiğini kaydetti.

'Beklentimiz, Sorumluların Kimliğine Bakılmaksızın Gereğinin Yapılmasıdır'

Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunan Ertaş, 'Bu hadisede Milli Eğitim Bakanlığından beklentimiz; iddialar gerçekse mesulleri kimliğine, mensubiyetine ve ilişkilerine bakmaksızın ibretlik bir muameleye tabi tutmasıdır' ifadelerini kullandı.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Ertaş, kamu yöneticilerinin görevlerini adalet, liyakat ve devlete sadakat ilkeleri doğrultusunda yerine getirmelerinin önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda olay üzerinden farklı amaçlarla değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini belirten Ertaş, 'Sorumsuzca açıklamalar yaparak ben bu işten nasıl nemalanırımın derdine düşenlere de çağrımız, bu acı olay üzerinde tepinerek öğretmenimizin ailesini ve eğitim camiamızı yaralayacak söylemlerden uzak durmaları olacaktır' dedi.

Başkan Ertaş, açıklamasını öğretmen Irmak Ayşe Koparan'a rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilekleriyle tamamladı

Kaynak : PERRE