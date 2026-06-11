Gaziantep'te 22 yaşındaki Osman Çiçek'in ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu 4 sanığa ceza verildi.

Gaziantep'te 18 Ocak 2025'te iki aile arasında 40 bin liralık borç nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Osman Çiçek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Harun Ç., Hacı Mustafa Ç., Tamer Ç., Mehmet Zeki Ç. Mehmet Ali Ç., tutuksuz sanıklar Döne Ç., Yusuf Ç., Tuncay Ç., maktulün ailesi ve ailenin avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'Kendimi koruma amacıyla bıçağı salladım'

Sanık Mehmet Ali Ç., esas hakkındaki savunmasında, 'Ben olay yerine sonradan geldim, ben geldiğimde Haluk Ç., kanlar içindeydi. Olay yerine geldiğimde Çiçek ailesi bana saldırdı, boynumdan kolumdan ve omzumdan yaralandım. Sonrasında ben yere düşünce Çiçek ailesi evine geçtiler. Yerden kalktıktan sonra şuurumu kaybettim ve arabanın lastiğini bıçakla patlattım, sonrasında Çiçek ailesi evden çıkarak beni darp etmeye başladılar, ben de kendimi koruma amacıyla bıçağı salladım. Ben Çiçek ailesinin evine zarar vermedim, bıçağı salladım, kime değip değmediğini bilmiyorum, maktule değdiğini sonradan öğrendim, abilerimin elinde kesinlikle bıçak veya sopa gibi bir şey yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum' dedi.

'Karşı taraf babama ağzı alınmayacak küfürler etti'

Sanık Mehmet Zeki Ç. de savunmasında, 'Ben olay yerinde değildim, ben kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı. Karşı taraf babama ağzı alınmayacak küfürler ettiler. Çiçek ailesi babamı kapıya çağırdılar. Osman Çiçek babama yönelik erkeksen dışarıya çık gibi kelimelerde söyledi. Sonra Hacı Ç. amcam geldi, amcam ayırmaya çalışırken Yusuf ve Osman Çiçek amcama vurdular, sonrasında Mehmet Ali Ç. amcam geldi ve tartışmaya başladılar. Evde normalde tek Yusuf Ç. oturuyordu ancak hepsi bir araya gelmişlerdi. Olay yerinde babam bana vurdu, ben Ç. ailesinin kapısının önüne bile gitmedim. Mehmet Ali'ye bıçak getirmedim. Mehmet Ali olay yerine geldiğinde zaten elinde bıçak vardı. Tüm bu hususlar nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sanık Tamer Ç. ise, 'Olay yerine ben kendi ailem birbirleri ile dövüşüyor sandım diye gittim, Ç. ailesinden kimseye vurmadım, kimse de bana vurmadı, beraatımı talep ediyorum' savunmasında bulundu.

Sanık Hacı Mustafa Ç. esas hakkındaki savunmasında, 'Önceki beyanlarımı tekrar ederim, olayda mağdur olan biziz. İlk olaya Yusuf, Osman ve Tuncay vardı, biz Tuncay ile konuşurken Yusuf ve Osman bize vurmaya başladılar. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, beraatımı talep ederim' dedi.

Savcı, mütalaasında sanıkların iştirak halinde 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Karar açıklandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Ç. hakkında kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya indirildi. Sanık ayrıca üç kişiye yönelik yaralama ve mala zarar verme suçlarından da cezalandırılarak toplam 18 yıl 6 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dosyada sanık Haluk Ç. hakkında da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. İndirimlerin uygulanmasıyla ceza 13 yıl 4 aya düşerken, sanık yaralama ve mala zarar verme suçlarından da toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Hacı Mustafa Ç. da Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Dosyada yargılanan Tamer Ç. ise üzerine atılı kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçlarının sabit olmaması nedeniyle tüm suçlamalardan beraat etti. Sanık Mehmet Zeki Ç. ise Osman Çiçek'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleriyle ceza 13 yıl 4 aya indirilirken, diğer suçlarla birlikte toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Katılan-sanık olarak yargılanan Döne Ç. hakkında ise bazı sanıklara yönelik yaralama suçlarından adli para ve hapis cezaları verildi. Ancak bu cezalar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanarak 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca bazı sanıklar hakkında tutukluluk ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, bazıları hakkında ise kaldırılmasına hükmetti. Kararın istinaf yoluna açık olduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay, 18 Ocak'ta Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Çiçek (22), aralarında husumet bulunan 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan Osman Çiçek hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet Ali Ç., Hacı Mustafa Ç., Haluk Ç. ve Tamer Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.