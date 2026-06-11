Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan'ın arşiv araştırmaları, Adıyaman'ın toplumsal hafızasına ışık tutan önemli bir belgeyi ortaya çıkardı. Darüşşafaka kayıtlarında yer alan 1916 tarihli bilgiler, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Adıyaman, Kahta ve Besni'den İstanbul'da eğitim gören yetim çocuklara destek amacıyla yardım gönderildiğini ortaya koydu.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan'ın Osmanlı arşivleri ve Darüşşafaka kayıtları üzerinde yürüttüğü araştırmalar, Adıyaman'ın sosyal hafızasına ışık tutan dikkat çekici bir gerçeği ortaya çıkardı. Birinci Dünya Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü 1916 yılında, Anadolu'nun birçok bölgesi yokluk ve yoksullukla mücadele ederken Adıyaman, Kâhta ve Besni'den İstanbul'daki yetim çocukların eğitimi için yardım gönderildiği belirlendi.

Darüşşafaka'nın o dönemki adıyla 'Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye' tarafından yayımlanan 1916 yılı faaliyet raporunda yer alan bağış kayıtları, bölge insanının savaşın en zor şartlarında bile dayanışma ve yardımlaşma duygusunu kaybetmediğini ortaya koyuyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti birçok cephede mücadele verirken, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da ağır ekonomik şartlarla karşı karşıya kalmıştı. Buna rağmen Adıyaman ve çevresinde yaşayan insanlar, İstanbul'da eğitim gören yetim ve kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen yardım kampanyalarına destek verdi. Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, söz konusu belgelerin yalnızca bir bağış listesinden ibaret olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda dönemin toplumsal vicdanını ve yardımlaşma kültürünü yansıttığını ifade etti.

Arşiv kayıtlarında dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise yardım faaliyetlerine yalnızca devlet görevlilerinin değil, bölgenin kanaat önderleri ve aşiret temsilcilerinin de destek vermiş olması.

Darüşşafaka'nın resmi kayıtlarında yer alan isimler arasında dönemin Hısnımansur Kaymakamı Mehmed Hâlid Bey, Besni Kaymakamı Mehmed Fevzi Bey ve Kâhta Mal Müdürü Mehmed Emin Bey'in yanı sıra Narince Köyü'nün ileri gelenlerinden Emin Ağa, İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Mehmed Hâmik Ağa ve Kâhta'nın tanınmış kanaat önderlerinden Hacı Abdullah da bulunuyor. Bu tablo, devlet yöneticileriyle halkın aynı amaç etrafında birleştiğini ve savaş yıllarında dahi eğitim ile sosyal dayanışmanın ihmal edilmediğini gösteriyor.

Prof. Dr. Dalyan'a göre söz konusu belge, Adıyaman toplumunun yalnızca ekonomik bir yardım gerçekleştirdiğini değil, aynı zamanda güçlü dini ve ahlaki değerlerini de ortaya koyuyor. Yetimlere sahip çıkmanın İslam kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Dalyan, bölge insanının savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını belirtiyor. Araştırmaya göre, Adıyaman ve çevresinde yaşayan insanların yetim çocukların eğitimine destek vermesi, bölgedeki sosyal dayanışma kültürünün ne kadar köklü olduğunu gözler önüne seriyor.

Tarihçiler, 1916 yılında ortaya konulan bu dayanışma örneğinin günümüzde de farklı şekillerde yaşamaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Bugün Adıyaman'dan Gazze'ye, Afrika ülkelerine, Somali'ye ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımların, aslında yüz yılı aşkın bir toplumsal hafızanın devamı olduğu değerlendiriliyor. Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan'ın gün yüzüne çıkardığı bu belge, Adıyaman'ın yalnızca tarihi eserleri ve medeniyet mirasıyla değil, aynı zamanda güçlü dayanışma kültürüyle de hafızalarda yer ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bir asır önce savaşın gölgesinde yaşayan insanların, kilometrelerce uzaktaki yetim çocukların eğitimine katkı sunmak için gösterdiği bu duyarlılık, bugün de Adıyaman'ın toplumsal karakterini anlatan en anlamlı örneklerden biri olarak tarihteki yerini koruyor.

Tarihi belge, Adıyaman'ın köklü yardımlaşma ve dayanışma kültürünün geçmişten günümüze uzanan izlerini gözler önüne serdi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE