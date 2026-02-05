Ertaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat 2023'te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; Adıyaman'ımız ise bu büyük felaketin en ağır bedelini ödeyen şehirlerden biri olmuştur. Şehirlerin bir enkaz yığınına dönüştüğü, asrın felaketinin yaşandığı gün olarak nitelendirilen, binlerce canımızı yitirdiğimiz bu acı günde eğitim camiamız da büyük kayıplar yaşamıştır.Depremde hayatını kaybeden eğitim çalışanlarımız ve öğrencilerimiz; yalnızca birer istatistik değil, bu milletin geleceğine emek veren, umut olan kıymetlerimizdir. İnancımıza ve milletimizin ortak vicdanına göre hayatını kaybeden bu masum canlar deprem şehidi olarak kabul edilmektedir. Onlar, bu topraklarda kader birliği yaptığımız, emaneti bize kalan aziz şehitlerimizdir.Bu büyük yıkımın ortasında ise eğitim çalışanlarımız, tarihe not düşülecek bir fedakârlık sergilemiştir. Kendi evleri yıkılmış, sevdiklerini toprağa vermiş olmalarına rağmen eğitim çalışanlarımız acılarını, üzüntülerini bir kenara bırakıp enkaz başında, çadırlarda, konteyner sınıflarda öğrencilerinin yanında olmuş; sadece ders değil, moral, umut ve güven taşımıştır. Eğitim çalışanlarımız, depremzede olduğunu unutup nerde bir iş ve sorumluluk varsa üstlenerek deprem günlerinde devlet-millet dayanışmasının en onurlu temsilcilerinden biri olmuştur.Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi olarak; depremde şehit olan eğitim çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı rahmet ve Fatiha'larla anıyor; geride kalan ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Depremde yaralanan, enkazdan kurtarılarak tedavi altına alınan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Aynı zamanda, bu zorlu süreçte büyük fedakârlıklar gösteren eğitim çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.6 Şubat bizlere bir kez daha göstermiştir ki güvenli çalışma ortamları ve insan hayatını önceleyen bir anlayış tesis edilmeden geleceğe dair hiçbir hedefin gerçek karşılığı olmayacaktır.Bu vesileyle deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor; Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkacağına, eğitimin bu şehrin yaralarını saracak en güçlü irade olduğuna olan inancımızı kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.Unutmadık. Unutturmayacağız.'

Kaynak : PERRE