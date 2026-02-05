Babar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.Yaşanan büyük felaketin ardından devletimiz, tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Arama ve kurtarma faaliyetleri, geçici barınma çözümleri, ayni ve nakdi yardımlar, kira ve taşınma destekleri ile kalıcı konut projeleri bu sürecin önemli adımlarını oluşturmuştur. Kurulan konteyner kentler ve sürdürülen altyapı çalışmalarıyla depremzedelerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.Bugün gelinen noktada, kalıcı konutların inşası hızla devam etmekte; şehirlerimiz yeniden imar ve ihya edilmektedir. Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi adına çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.Bu felaket, bizlere yalnızca şehirleri değil; sorumluluğu, dayanışmayı ve deprem gerçeğini unutmadan daha sağlam, daha güvenli bir Türkiye inşa etme zorunluluğunu bir kez daha hatırlatmıştır.6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz her bir canın hatırası, bizlere daha güçlü ve daha hazırlıklı bir gelecek kurma sorumluluğu yüklemektedir.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

ADIYAMANLILAR NET

Kaynak : PERRE