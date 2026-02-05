15 Mart 1966 tarihinde Adıyaman'da dünyaya gelen Bakır'ın, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İl Özel İdaresi'nde görev yaptı, birçok projeye imza attı

Meslek hayatı boyunca Adıyaman İl Özel İdaresi'nde görev yapan Zeynal Bakır, kentte yürütülen birçok çalışmada yer aldı ve çeşitli projelere katkı sundu.

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu

Siyasetle de ilgilenen Bakır, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış, kent siyasetinde önemli bir isim olarak tanınmıştı. Bakır bu seçimlerde 25 bin 390 oy alarak yüzde 21.79 oranla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Zeynal Bakır Kimdir?

Zeynal Bakır, 15 Mart 1966 tarihinde Adıyaman'da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Adıyaman'da tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1993-2011 yılları arasında TMMOB Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı yaptı.

1997-1998 İngilizce Öğretmenliği (Adıyaman Lisesi)

1998-1999 Kontrol Mühendisi (Adıyaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü)

1999-2003 Köyyolları Şube Müdürü (Adıyaman Köy Hiz. İl Müdürlüğü)

2004-2007 İnşaat Kontrol Mühendisi (Adı. Bayındırlık ve İskan Md.lüğü)

2007-2008 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve Rektör Danışmanı (Adıyaman Üniversitesi)

2008-2009 CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığı aday adaylığı

2009-2010 Genel Sekreter Yardımcılığı ve Rektör Danışmanı (Adıyaman Üniversitesi)

2010-2011 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve Rektör Danışmanı (Adıyaman Üniversitesi)

1993-2011 TMMOB Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

08 Ağustos 1997 tarihinde Sınıf öğretmeni Nejla BAKIR (SEÇİLMİŞ) ile evlendi. Ece D. ve Serhat B. isimli iki çocuk sahibidir.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak : PERRE