Heyet, 'Biz yaşadık, siz yaşamayın' mesajıyla Bingöl'ün deprem riskine dikkat çekerek, deprem gerçeğinin siyasi bir söylemin ötesinde toplumsal bir sorumluluk meselesi olduğunu ifade etti.

'Amacımız korkutmak değil, kurumları uyarmaktır'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, depreme çok hazırlıksız yakalanan illerden birinin Adıyaman olduğunu belirterek, Bingöl'de bulunma amaçlarının vatandaşları korkutmak değil, kurumları deprem öncesi tedbirler konusunda harekete geçirmek olduğunu söyledi. Alsan, '6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri Adıyaman. Depreme çok hazırlıksız yakalandık. Bugünkü basın açıklamamızın amacı Bingöl'deki vatandaşlarımızı korkutmak değil, kurumlarımızı uyarmaktır' dedi.

'Bingöl 7 ve üzeri deprem potansiyeli yüksek bir il'

Jeoloji mühendisi olduğunu da hatırlatan Alsan, Bingöl'ün tektonik açıdan kritik bir noktada bulunduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bingöl; Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Varto-Bingöl Fay zonlarının kesişim noktasında yer alan, 7 ve üzeri deprem potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Aynı zamanda alüvyal yapıdaki zemini nedeniyle oluşabilecek depremlerde şiddeti artırabilecek bir zemin yapısına sahiptir.' Alsan, Bingöl'de riskli yapıların tespiti konusunda çalışmaların henüz yeterli düzeyde olmadığını belirterek zemin etütlerinin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

'Adıyaman'da ilk 72 saatin ne kadar hayati olduğunu yaşadık'

Deprem anında ilk 72 saatin önemine dikkat çeken Alsan, Adıyaman'da bu sürecin çok ağır yaşandığını ifade etti. Kurumlara çağrıda bulunan Alsan, 'Deprem anında ilk 72 saatte yapılması gerekenleri çok çarpıcı şekilde görmüş olduk. Kurumlarımız bu süreç için gerekli önlemleri almış mıdır?' sorusunu yöneltti.

'Bizim sadece yakınlarımız değil, şehrimiz öldü'

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın uzun süre ulaşılamayan bir şehir olduğunu dile getiren Alsan, 'Adıyaman maalesef depremde yaklaşık dört gün ulaşılamayan, hatta hiçbir haber kanalında deprem olduğu bile bilinmeyen bir şehirdi. Bizim sadece akrabalarımız değil, aslında şehrimiz öldü' ifadelerini kullandı.

Alsan: 'Devlet felaketler olmadan önlem alabilen bir devlet olmalı'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan Bingöl ziyaretinin amacının bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, felaketler yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguladı. Alsan, 'Bizim yaşadığımız acıları Bingöl yaşamasın, İstanbul yaşamasın diye buradayız. Devletimiz felaketler olmadan önlem alabilen bir devlet haline gelsin istiyoruz' dedi. Depremde hayatını kaybeden Adıyamanlılara rahmet dileyen Alsan, ampute vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunarak psikososyal desteklerin artırılması çağrısı yaptı.

'Toplanma alanlarımız hâlâ belli değil'

Alsan ayrıca deprem sonrası halen bazı temel eksikliklerin giderilmediğine işaret ederek, 'Hâlâ toplanma alanlarımız belli değil ve fiziki alan yapısı oluşturulmamış durumda' ifadelerini kullandı.

Kurumlara çağrı: 'Deprem öncesi tedbirler hızla alınmalı'

Heyet, Bingöl'ün deprem riskine karşı riskli yapıların tespiti, kentsel dönüşüm, afet planlarının sahada uygulanması ve kurumların ilk 72 saate yönelik hazırlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Alsan, Anahtar Parti'nin bu ziyaretinin, felaketler yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatan bir sorumluluk çağrısı olduğu kaydetti.

