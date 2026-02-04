Belediye tarafından hayata geçirilen çalışma ile deprem şehitlerinin hatırasının yaşatılması ve geleceğe kalıcı bir hafıza bırakılması amaçlanıyor.

Anılar dijital albüme dönüştürülüyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat felaketinin üzerinden geçen üç yıla rağmen dinmeyen acıları kayıt altına almak amacıyla Kent Meydanı'nda kurduğu anı kayıt alanında vatandaşlarla röportajlar gerçekleştiriyor. Deprem sürecinde yaşananların anlatıldığı çekimler Dijital Müze çalışmasına katkı sunarken, anı defterine yazılı kayıtlar da alınıyor.

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin koordinasyonuyla yürütülen projede profesyonel çekim noktaları kuruldu. Çadıra gelen vatandaşlar, deprem gecesine dair yaşadıklarını, yitirdikleri sevdiklerine dair duygularını ve tanık oldukları dayanışma hikâyelerini kameralar aracılığıyla paylaşıyor.

Belediye ekipleri ayrıca vatandaşların kendi arşivlerindeki fotoğraf ve belgeleri dijital albüme yükleyebilmeleri için teknik destek sağlıyor.

Başkan Tutdere: '6 Şubat kalbimizde duran bir zamanın adıdır'

Adıyaman Valisi Osman Varol ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile birlikte 'Unutma' alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm hemşehrilerini bu ortak hafızaya katkı sunmaya davet etti.

Tutdere, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

'6 Şubat, sadece takvimlerde bir tarih değil; kalbimizde duran bir zamanın adıdır. 8 bin 561 canımızı toprağa verdiğimiz o büyük felaketi asla unutmamak ve unutturmamak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Kent Meydanı'nda oluşturduğumuz bu alanla, sadece acılarımızı değil, o günkü omuz omuza verişimizi ve direncimizi de kayıt altına alıyoruz.'

Tutdere, çalışmanın toplumsal hafızayı diri tutacağını belirterek, 'Yaşananları gelecek nesillere aktaracak bir dijital bellek oluşturuyoruz. Bu proje, Adıyaman'ın yeniden inşa sürecindeki manevi gücümüz ve vefa borcumuzdur' ifadelerini kullandı.

Vali Varol anı defterini imzaladı

Anı defterini imzalayan Adıyaman Valisi Osman Varol da yaptığı konuşmada, aradan geçen sürede tüm kurumların yoğun çalışmalar yürüttüğünü ancak kaybedilen canların geri getirilemeyeceğini vurguladı.

Varol, 'Büyük afetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Adıyaman asrın felaketinden en çok etkilenen dört ilden bir tanesi. İnsanlarımız çok büyük acılar yaşadı. Ne yaparsak yapalım kaybettiğimiz 8 bin 561 canımızı geri getirmek mümkün değil. Onların anısını her zaman yaşatacağız' dedi.

Milletvekili Arı: 'Adıyaman büyük bir mücadeleye imza attı'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da Adıyaman'ın yaşadığı kayıplara rağmen, Başkan Tutdere ve kurumların iş birliğiyle çok büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, 6 Şubat'ta yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet diledi.

Meydanda duygusal anlar yaşandı

Kent Meydanı'ndaki anı alanına gelen çok sayıda vatandaş, kameralar karşısında yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bir kez daha 6 Şubat gecesine dönen Adıyamanlılar, bu çalışmanın şehre ait ortak acının sahiplenilmesi adına çok kıymetli olduğunu ifade ederek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

