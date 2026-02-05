Konuşmasına 'Yarın 6 Şubat... Tarihimize 'Asrın Felaketi' olarak kazınan o kara günün yıl dönümü' sözleriyle başlayan Kurt, yaşanan acının milletçe paylaşıldığını vurguladı.

Depremde hayatını kaybeden isimleri rahmetle andı

Resul Kurt, depremde yaşamını yitiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi başta olmak üzere Dr. Fatih Köroğlu ve ailesini, Mali Müşavir Nihat Karaaslan'ı, Abbas Güler ve ailesini ve tüm vatandaşları rahmetle anarak, 6 Şubat'ın Türkiye'nin ortak hafızasında derin bir yara bıraktığını belirtti.

'Bir millet aynı anda hem yas tuttu hem birbirine kenetlendi'

Depremin ardından ortaya çıkan dayanışmaya dikkat çeken Kurt, 'Bir millet aynı anda hem yas tuttu hem de birbirine kenetlendi' ifadelerini kullandı.

Kurt, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uluslararası yardımı da kapsayan 4. seviye alarm durumunun ilan edildiğini ve olağanüstü hâl uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.

'Devletin tüm imkânları seferber edildi'

Devletin tüm imkânlarının deprem bölgesi için seferber edildiğini vurgulayan Kurt, milletin de büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek şunları söyledi:

'Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren gece gündüz demeden bu büyük mücadeleyi sürdürdük. Bugün şehirlerimizde konutları, sağlık ve eğitim kurumlarını, yolları, köprüleri ve iş yerlerini yeniden inşa ederken; kalplerimizi de birbirimize daha sıkı bağlamaktayız.'

'Yaralarımızı birlikte saracağız'

Konuşmasında geleceğe ilişkin umut mesajı da veren Kurt, 'Bir daha böyle acılar yaşanmaması için hep birlikte daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Bu topraklar acıyı da umudu da birlikte yaşar, yaralarımızı birlikte sararız' dedi.

Teşekkür mesajı

Resul Kurt, konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşları bir kez daha rahmetle anarken, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gelerek hizmet eden kamu görevlilerine, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE