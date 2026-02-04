'Bu tarih yalnızca bir takvim yaprağı değil'

6 Şubat 2023'ün unutulmayacak bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Gönder, 'Bu tarih yalnızca bir takvim yaprağı değil; bu milletin yüreğine kazınmış derin bir yaradır. O gece enkazların altında kalan umutlar, yarım kalan hayatlar, susturulan çocuk sesleri hâlâ kulaklarımızdadır' dedi.

Gönder, aradan üç yıl geçmesine rağmen acının hâlâ taze olduğunu belirterek, 'Üç yıl geçti... Ama acı geçmedi' ifadelerine yer verdi.

'Kaybettiğimiz her bir can bizim canımızdı'

Depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anan Gönder, kayıpların toplumun ortak acısı olduğunu dile getirdi. Gönder açıklamasında, 'Asrın felaketi olarak anılan bu büyük depremde kaybettiğimiz her bir can, bizim canımızdı. Anneydi, babaydı, evlattı, kardeşti' sözleriyle, yaşanan kaybın büyüklüğüne dikkat çekti.

Rabbimden deprem şehitlerine rahmet dileyen Gönder, geride kalanlara sabır ve güç temennisinde bulundu.

'Milletin vicdanı enkaz başında sabahladı'

Gönder, deprem günlerinde yaşanan dayanışmanın Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olduğunu ifade ederek, 'O karanlık günlerde, bu milletin vicdanı enkazların başında sabahladı. Tanımadığımız insanlar için ağladık, hiç görmediğimiz çocuklar için dua ettik' dedi.

Acının dili, kimliği olmadığını vurgulayan Gönder, dayanışma, kardeşlik ve merhametin o günlerde bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

'Deprem kader olabilir ama ihmaller değildir'

Basın açıklamasında önemli bir uyarıya da yer veren Gönder, felaketin ardından yaşanan ihmallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

'Deprem kader olabilir, ama ihmaller asla değildir' diyen Gönder, unutmanın aynı acıları yeniden yaşatabileceğini belirterek, 'Unutursak, tekrar yaşarız. Unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

'Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz'

Hedef Kızılelma Derneği olarak depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hedef Kızılelma Derneği olarak; kaybettiklerimizi unutmadan, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya, bu acıdan ders çıkarmaya ve daha güvenli bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz.'

Gönder, 'Borçluyuz... Hayatta kalanlara da toprağa emanet ettiklerimize de' sözleriyle sorumluluk vurgusu yaptı.

'Aziz milletimizin başı sağ olsun'

Açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andığını belirten Gönder, '6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun' dedi.

