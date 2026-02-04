Şan, deprem sonrası büyük bir seferberlik yürütüldüğünü belirterek, 'Yıkıldılar denilen yerden kalktık, her gün yeni bir umudun sabahı doğuyor. Adıyaman en yakın zamanda AK Parti iktidarıyla önceki halinden çok daha güzel bir yere gelecektir' dedi.

'Asrın felaketini yaşadık, acıyı hep birlikte omuzladık'

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Milletvekili Şan, yaşanan felaketin ardından devlet ve milletin dayanışma içinde hareket ettiğini vurguladı.

Şan açıklamasında, 'Asrın felaketini yaşadık, ardından o büyük acıyı hep birlikte omuzladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem sonrası yürütülen çalışmalarda dünyanın en büyük şantiyesi Adıyaman'a kuruldu ve üç yılda binlerce vatandaşımızı yuvalarına kavuşturduk' ifadelerini kullandı.

'Önce milletim, önce devletim anlayışıyla hareket ediyoruz'

AK Parti'nin temelinde millet ve devlet anlayışının bulunduğunu ifade eden Şan, yapılan bütçelerin ve yatırımların temelinde bu yaklaşımın olduğunu söyledi.

Milletvekili Şan, 'Yirmi dört yıldır bu bütçeleri yapmamızın temelinde 'Önce milletim, önce devletim' anlayışı vardır' dedi.

'AK Parti her zaman sahada, vatandaşın yanında olmuştur'

AK Parti'nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman milletin içinde ve sahada olduğunu belirten Şan, deprem sürecinde de aynı şekilde hareket ettiklerini kaydetti.

Şan, 'AK Parti hükümeti olarak tüm imkânlarımızla Adıyaman'da tek yürek, tek bilek olduk ve bu çalışmalarımızı son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

'Rabbim ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın'

Açıklamasının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle anan Şan, şu ifadelere yer verdi:

'Bu vesileyle asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Yüce Rabbimden rahmet, hepimize de başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın inşallah.'

Kaynak : PERRE