Ayhan Bayram, depremlerin yalnızca binaları değil, şehirlerin üretim gücünü, ticaretini ve istihdamını da derinden sarstığını belirterek, özellikle Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş gibi ağır yara alan illerin yeniden ayağa kalkmasının güçlü ekonomik adımlarla mümkün olacağını ifade etti.

'Kalıcı iyileşme üretim ve istihdamla sağlanabilir'

Mesajında birlik ve sorumluluk vurgusu yapan Bayram, '6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu büyük acıyı unutmadan, sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Deprem bölgesinde kalıcı iyileşme, ancak üretimin, istihdamın ve yatırımın yeniden canlandırılmasıyla sağlanabilir' dedi.

Bayram, ekonomik toparlanmanın yalnızca sanayi için değil, toplumun tüm kesimleri için yeniden ayağa kalkmanın temel şartı olduğunu dile getirdi.

'Yatırımcıya arsa tahsisi ve SGK prim indirimi uygulanmalı'

Deprem bölgesinde yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayram, sanayici ve iş insanlarının bölgeye yönlendirilmesi için somut adımlar atılmasının şart olduğunu ifade etti.

Ayhan Bayram açıklamasında, 'Başta Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere depremden ağır yara alan illerimizde yatırımcı mutlaka desteklenmelidir. Bu kapsamda yatırım yapacak sanayiciye arsa tahsisi sağlanmalı, SGK prim indirimi uygulanmalı, vergi ve finansman destekleri genişletilmelidir. Teşvik paketleri sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olacak şekilde artırılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin hızla tamamlanmasının üretimin yeniden başlaması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

'Ekonomik canlanma sosyal iyileşmenin anahtarıdır'

Bayram, ekonomik hayatın canlanmasının aynı zamanda sosyal toparlanmayı da beraberinde getireceğini ifade ederek, insanların doğdukları şehirlerde kalabilmeleri için iş ve aşın zorunlu olduğunu söyledi.

'Ekonomi ayağa kalkarsa göç tersine döner, şehirler yeniden nefes alır. Bu nedenle deprem bölgesine yönelik teşviklerin artırılması bir tercih değil, zorunluluktur' diyen Bayram, devletin ve özel sektörün ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel medya vurgusu: 'Basının yaşaması için destek sağlanmalı'

Açıklamasında yerel basının önemine de dikkat çeken Ayhan Bayram, deprem bölgesinde görev yapan gazetecilerin çok zor koşullar altında halkın sesi olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bayram, 'Deprem sürecinde ve sonrasında yerel basın büyük bir fedakârlıkla görev yaptı. Ancak bugün birçok ilde gazeteler, radyolar ve haber portalları ayakta kalma mücadelesi veriyor. Basının güçlü olmadığı yerde kamuoyu da zayıf kalır. Bu nedenle deprem bölgesindeki yerel basının yaşaması için maddi ve yapısal destekler mutlaka sağlanmalıdır' diye konuştu.

'6 Şubat unutulmadı, unutulmayacak'

Mesajının sonunda dayanışma çağrısı yapan Bayram, 6 Şubat'ın Türkiye'nin ortak hafızasında derin bir iz bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat'ta yaşadığımız acı, hepimizin ortak acısıdır. Bu felaketin yaralarını sarmak, kaybettiklerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Devlet, özel sektör, sivil toplum ve basın el ele verdiğinde deprem bölgesindeki 11 ilimiz yeniden ayağa kalkacak güce sahiptir. YÜSİAD olarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda deprem bölgesinin kalkınması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız.'

Ayhan Bayram, hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle anarken, deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlara umut ve dayanışma mesajı verdi.

Kaynak : PERRE