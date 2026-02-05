Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Varol, mesajında depremlerin milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Vali Varol, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve ülkemizin tarihine tarifsiz bir acı olarak kazınan depremlerin üçüncü yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızın hüznünü hâlâ ilk günkü derinliğiyle yüreğimizde hissediyoruz. Aradan geçen zamana rağmen dinmeyen bu acı, milletçe yaşadığımız büyük bir imtihanın ve kardeşliğimizin en somut göstergesidir.

Bu büyük felakette, 10 ilimizle birlikte şehrimizi de derinden sarsan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Adıyamanlı hemşerilerime ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Hâlen tedavi görmekte olan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum.

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletimiz tüm imkânlarıyla sahada olmuş; kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizin her bir ferdi, afetzede kardeşlerinin yardımına koşmuştur. Türkiye, acının karşısında kenetlenmiş; yürekler bir olmuş, eller tek yumruk hâlinde uzanmış; asrın felaketi karşısında asrın dayanışması sergilenmiştir.

Tarihimizin en zorlu sınavlarından birini yaşadığımız o günlerden bugüne kadar devletimiz, hiçbir vatandaşını ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma sürecinde ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde yalnız bırakmış; bugün de bırakmamaktadır.

Aradan geçen üç yıl boyunca devletimiz, vatandaşının yalnızca bugününü değil yarınını da düşünerek; yaraları sarmakla kalmayıp umutları da yeniden yeşertmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yürütülen çalışmalarla, deprem bölgesinde tarihimizin en büyük yeniden inşa ve ihya süreci hayata geçirilmiştir. Adıyaman'ımız; ilçeleriyle, köyleriyle birlikte büyük bir özveriyle ayağa kaldırılmış, yeni yuvalar inşa edilmiş, yeni başlangıçların kapıları aralanmıştır. Taş üstüne taş koyarken sadece binaları değil; gönülleri, hayalleri ve geleceğe dair inancı da yeniden inşa etmeyi kendimize görev bildik.

Bu süreçte gösterilen sabır, metanet ve dayanışma; Adıyaman'ın ve aziz milletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler, aynı kararlılıkla çalışmaya; şehrimizi daha güvenli, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Böylesi acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'

