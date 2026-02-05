6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye tarihine kara bir gün olarak geçtiğini belirten Ahmet Öz, özellikle Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın derin yaralar aldığını vurgulayarak; 'O gün sadece binalar yıkılmadı; hayatlar, umutlar ve anılar enkaz altında kaldı. Bu büyük felakette görev başında olan çok sayıda gazeteci de yaşamını yitirdi. Onlar, gerçeği aktarma sorumluluğunu canları pahasına yerine getirdi' ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki gazetecilerin, tüm zorluklara rağmen illerini terk etmediğini belirten Ahmet Öz, 'Basın mensupları kendi acılarını bir kenara bırakarak enkaz başında kaldı. Elektriğin, internetin olmadığı koşullarda bile halkın sesi olmaya devam ettiler. Bu duruş, gazeteciliğin vicdan ve sorumluluk mesleği olduğunun en açık göstergesidir' dedi.

Ahmet Öz, depremde hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu meslektaşlarımızın isimleri, hayatlarını kaybettikleri illerde yaşatılmalıdır. Basın merkezlerine, müzelere, sokaklara, anma köşelerine ve gazetecilik ödüllerine adları verilmelidir. İsimler yaşatıldıkça hafıza diri kalır, sorumluluk unutulmaz' şeklinde konuştu.

Açıklamasında, benzer acıların bir daha yaşanmaması için çağrıda da bulunan Ahmet Öz, afetlere karşı hazırlığın sadece yapı güvenliğiyle sınırlı olmaması gerektiğini ifade ederek; 'Gazetecilerin kriz ve afet dönemlerinde güvenli çalışma koşullarına sahip olması hayati önemdedir. Basın emekçilerinin korunması, toplumun doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması açısından da zorunluluktur' dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşları ve gazetecileri rahmetle anan Ahmet Öz, 'Unutmadık, unutturmayacağız. Gerçeğin peşinde hayatını kaybeden gazeteciler, yazdıklarıyla, çektikleriyle ve bıraktıkları izlerle yaşamaya devam edecek' ifadelerine yer verdi.

Ahmet Öz, açıklamasının sonunda gazetecilerin her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek için büyük fedakârlıklarla görev yaptığını vurgulayarak, 'Basın mensupları çoğu zaman can güvenliği olmadan, ekonomik ve fiziki zorluklar içinde çalışmaktadır. Özellikle afet ve kriz dönemlerinde gazetecilerin karşılaştığı bu ağır koşullar görmezden gelinmemeli, basın her zaman ve her şartta desteklenmelidir. Güçlü bir basın, güçlü bir toplumun temelidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE