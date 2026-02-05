Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları kapsamında, depremin simgesi haline gelen Saat Kulesi'nde kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de duran ve o günden bu yana kentin ortak hafızasında derin bir iz bırakan Saat Kulesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan sona yıkandı. Çalışmalar kapsamında kulenin çevresinde de detaylı temizlik ve çevre düzenlemesi yapılarak alan, anma programlarının anlam ve ruhuna uygun hale getirildi.

04.17'DE BAŞLAYACAK SESSİZ YÜRÜYÜŞ, SAAT KULESİ'NDE SONA ERECEK

5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de gerçekleştirilecek sessiz yürüyüş, depremin durduğu anı simgeleyen Saat Kulesi'nde sona erecek. Kentin hafızasında acının ve dayanışmanın sembolü haline gelen kule, anma programının da merkezi noktası olacak.

Başkan Tutdere: 'Saat Kulesi, acımızın ve dayanışmamızın sessiz tanığıdır'

Hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Saat Kulesi'nin taşıdığı sembolik değere dikkat çekti. Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

'6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızı anmak, acımızı ve dayanışmamızı hep birlikte yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Depremin simgesi haline gelen Saat Kulesi'ni, bu anlamlı güne yakışır bir şekilde hazırladık. Amacımız; hemşehrilerimizin saygı, huzur ve birlik duygusu içinde kayıplarını anabilecekleri bir ortam oluşturmaktır.'

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, anma programları süresince alanın düzeni ve güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınacağını bildirdi.

