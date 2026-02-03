6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren deprem şehitlerinin anılacağı program kapsamında mevlid-i şerif okunacak, sessiz yürüyüş gerçekleştirilecek, kabristan ziyareti yapılacak, panel, sergi ve dua programları düzenlenecek.

Anma programı 5 Şubat'ta mevlid-i şerif ile başlayacak

Valiliğin açıkladığı programa göre anma etkinlikleri 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Meydan Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacağı belirtildi.

6 Şubat sabahı sessiz yürüyüş ve Saat Kulesi'nde anma

Programın ana günü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü ise sabaha karşı başlayacak. Saat 03.40'ta Valilik önünde toplanma ve Saat Kulesi'ne sessiz yürüyüş gerçekleştirilecek.

Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de Saat Kulesi mevkiinde anma programı yapılacağı bildirildi.

Sabah ezanı, Kur'an tilaveti ve dua Meydan Camii'nde

Valiliğin programında 05.57'de Meydan Camii'nde sabah ezanı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve sabah namazı yer aldı.

Deprem şehitliği ziyareti ve mezarlık programı

Anma etkinliklerinin devamında saat 11.30'da Yeni Mezarlık'ta deprem şehitleri kabristan ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 12.00'de ise Mezarlık Camii'nde Mevlid-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti programı yapılacak.

Panel programı Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda

Valilik tarafından açıklanan programda saat 14.00'te 'Yüzyılın depreminin üçüncü yıl dönümü anma ve panel programı' düzenleneceği bildirildi. Panelin Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Anma sergisi ve salon programı TPAO Kültür Merkezi'nde

Saat 16.00'da TPAO Kültür Merkezi'nde '6 Şubat Depremleri Anma Sergisi ve Salon Programı' yapılacağı ifade edildi.

1001 Hatm-i Şerif duası ile program tamamlanacak

Anma programının akşam bölümünde ise saat 19.00'da Meydan Camii'nde '1001 Hatm-i Şerif duası ve ikram' gerçekleştirileceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin rahmetle anıldığı vurgulanarak, vatandaşların anma programlarına katılım sağlayabileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE