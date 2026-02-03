Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 172 konutluk Sincik 1. Etap TOKİ konutlarında bina girişlerinde kullanılan çelik konstrüksiyon çatılarda hasar meydana geldi.

Yoğun kar birikimi sonucu birçok blokta çatıdan düşen kar kütlesi, çelik giriş çatılarında zarar oluşturdu. A5 bloğun giriş bölümündeki çatı kar yükü nedeniyle tamamen çöktü. Olay sırasında konutlarda kimsenin bulunmaması, olası bir kazanın önlenmesine neden oldu.

Bölgede çatılarda biriken kar ve zeminde yaklaşık 1 metreyi bulan kar örtüsü bulunurken, kış şartlarının Sincik'te yaşamı zorlamaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE