MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, 'Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir' ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, MHP'nin doğru yoldan ayrılmayacağını belirterek, 'MHP ve Cumhur İttifakı küçük hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir' ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin bu sözleri, siyaset gündeminde öne çıktı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Bizden önce bu kürsüde Bahçeli konuştu. Sayın Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı ve kayyım ile ilgili tespitleri önemli ve değerlidir. İktidar artık bu konuda adım atmalıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE