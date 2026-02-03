Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklar, engelliler ve yaşlılara ait görüntülerin 'sahiplendirme ilanı' benzeri bir üslupla sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin içerikler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve erişimin engellenmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir sivil toplum kuruluşunun hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların fotoğraflarını bu formatta kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlarda belirli toplumsal grupların doğrudan hedef alındığına dikkat çekilerek, fotoğrafların çeşitli tanımlamalarla sunulmasının insan onurunu zedeleyici nitelik taşıdığı belirtildi. Bu yaklaşımın, bireyleri değersizleştiren ve aşağılayıcı bir dil içerdiği kaydedildi.

Toplumsal farkındalık oluşturma iddiasının, çocukların, engellilerin ve yaşlıların temel haklarının ihlal edilmesine gerekçe gösterilemeyeceği vurgulanan açıklamada, bu tür paylaşımların insanlıkla bağdaşmayan bir üslubu yaygınlaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu içeriklerin yeniden paylaşılmasının ardından ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğu, paylaşımların kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, çocukların, engellilerin ve yaşlıların onurunu zedeleyen hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE