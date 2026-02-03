Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren FLY Makine Üretim Tesisi, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ziyaret etti. Vali Varol, ziyaret kapsamında işletme hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İşletme Müdürü Ahmet Polat'tan FLY Makine Üretim Tesisi'nin faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İşletmenin tütün işleme makineleri imalatı yaptığı belirtilirken, üretim kapasitesi ve yapılan yatırımlar hakkında da değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, 'Yaptıkları yatırım ve üretimle ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan, ihracatına güç veren işletmemize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Ziyarette, işletmenin bölge ekonomisine sağladığı katkı ve istihdam olanakları ön plana çıkarıldı.

Kaynak : PERRE