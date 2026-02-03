6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümü kapsamında Adıyaman'da gerçekleştirilecek anma programlarına ilişkin alınacak tedbirlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, anma programlarının kapsamı ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Etkinliklerin manevi atmosfere uygun, anlam ve hassasiyet çerçevesinde icra edilmesine yönelik hususlar görüşüldü.

Programların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi, vatandaşların etkinliklere rahat ve güvenli şekilde katılımının sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaynak : PERRE