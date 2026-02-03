Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki heyetle birlikte ilçede dün gece etkili olan yoğun yağışın ardından Karaburun Köyü Kalıcı Konutlarında sahada incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında bölgede oluşan mevcut durum yerinde değerlendirildi.

Kaymakam Algın, yürütülen çalışmalar ve yağış sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yapılan kontrollerde, gerekli tedbirler ve izlenecek süreç ele alınırken, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PERRE