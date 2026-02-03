Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı kapsamında deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'a gelen Özel, programına Kapıçam Deprem Şehitliği ziyaretiyle başladı.

Deprem şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetine katılan Özel, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Ziyaret sırasında depremde hayatını kaybedenler için rahmet temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş programı kapsamında Özel, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmek üzere Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'na geçti. Burada kentte yürütülen çalışmalar ve deprem sonrası süreçlere ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından partisinin haftalık grup toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak : PERRE