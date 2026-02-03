2026 yılının ilk ayının geride kalmasıyla birlikte, Android modeller için performans sıralamaları netleşti. Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ocak ayının en güçlü Android cihazlarını listeledi.

AnTuTu, kullanıcıların cihaz performansını değerlendirebilmesi için modelleri çeşitli testler ve kriterler üzerinden karşılaştırıyor. Platformun açıkladığı listeye göre, Ocak 2026 itibarıyla en yüksek performans puanına sahip 10 Android cihaz şöyle sıralandı:

Red Magic 11 Pro+ - Ortalama puan: 4.104.271

Vivo X300 Pro - Ortalama puan: 4.090.624

Realme GT8 Pro - Ortalama puan: 4.075.525

IQOO 15

HONOR Magic8 Pro

HONOR WIN

HONOR Magic8

OnePlus 15

Redmi K90 Pro Max

Vivo X300

AnTuTu listesi, kullanıcıların cihaz seçiminde performans kriterlerini göz önünde bulundurmasına olanak sağlıyor.

Kaynak : PERRE