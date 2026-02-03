2026 yılının ilk ayının geride kalmasıyla birlikte, Android modeller için performans sıralamaları netleşti. Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ocak ayının en güçlü Android cihazlarını listeledi.
AnTuTu, kullanıcıların cihaz performansını değerlendirebilmesi için modelleri çeşitli testler ve kriterler üzerinden karşılaştırıyor. Platformun açıkladığı listeye göre, Ocak 2026 itibarıyla en yüksek performans puanına sahip 10 Android cihaz şöyle sıralandı:
Red Magic 11 Pro+ - Ortalama puan: 4.104.271
Vivo X300 Pro - Ortalama puan: 4.090.624
Realme GT8 Pro - Ortalama puan: 4.075.525
IQOO 15
HONOR Magic8 Pro
HONOR WIN
HONOR Magic8
OnePlus 15
Redmi K90 Pro Max
Vivo X300
AnTuTu listesi, kullanıcıların cihaz seçiminde performans kriterlerini göz önünde bulundurmasına olanak sağlıyor.
Kaynak : PERRE