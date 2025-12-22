Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesini teşvik edecek yeni bir düzenleme kapsamında, yerli otomobil alacak 3 ve üzeri çocuklu ailelere ÖTV muafiyeti sağlayacak 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, program çerçevesinde 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV'den muaf şekilde sıfır yerli otomobil sahibi olabilecek. Program, özellikle çok çocuklu ailelere öncelik tanıyacak ve dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan program kapsamında finansal destek de sağlanacak. Uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman modelleri ve esnek kredi planları ile düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçeleri zorlanmadan otomobil sahibi olabilmesi amaçlanıyor. Bakanlık kaynakları, programın sadece vergi avantajı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda finansman desteğiyle de ailelerin yükünü hafifleteceğini belirtiyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında daha önce verdikleri hurda teşviki dilekçesini paylaşarak, 'Geliyor, gelmekte olan inşallah' ifadelerini kullandı. Özdemir, düzenlemenin özellikle çok çocuklu aileler için önemli bir fırsat olacağını vurguladı.

Yetkililer, programın 2025 yılı bitmeden Meclis'e sunulmasının planlandığını ve yürürlüğe girmesiyle birlikte hem ikinci el araç piyasasında hareketlilik hem de yerli otomobil satışlarında artış beklediklerini aktardı.

Programın detaylarıyla ilgili olarak, ödeme planları ve kredi seçeneklerinin netleşmesinin ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE