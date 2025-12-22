Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 65 ilde etkili olan zirai don nedeniyle mağdur olan ancak yanlış yönlendirme sonucu başvuru yapamadığı için destekleme kapsamı dışında kalan çiftçilerin de desteklerden yararlandırılması gerektiğini söyledi.

ÇKS başvurularına ilişkin görüntülü basın açıklaması yapan Bayraktar, zirai donun üreticiler üzerinde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. 14 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan '2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı hatırlatan Bayraktar, sigortası bulunmasa bile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin girdi maliyetlerinin hasar oranına göre karşılandığını ifade etti.

Birçok çiftçinin bilgi eksikliği ve yanlış yönlendirme nedeniyle 24 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuru yapamadığını vurgulayan Bayraktar, bu durumdaki üreticilerin mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ÇKS başvurularının 1 Eylül 2025'te başladığını ve 31 Aralık 2025'te sona ereceğini hatırlatan Bayraktar, yönetmelikte yapılan değişikliklerle miras ve intikal sorunları bulunan arazilerin de kayıt altına alınabildiğini, ikinci ve üçüncü ekim-dikim bilgilerinin üretim yılı sonuna kadar güncellenebildiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB arasında imzalanan protokol kapsamında, 2025 yılında 21 ilde ÇKS veri girişlerinin Ziraat Odaları tarafından yapıldığını belirten Bayraktar, uygulamanın önümüzdeki iki yıl içinde 81 ile yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Başvurularda yıl sonuna yaklaşıldıkça yoğunluğun arttığına dikkat çeken Bayraktar, çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE