Adıyaman Belediyesi Meclisi, Mart ayı ikinci oturumunda Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyat tarifesini karara bağladı. 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi.

Meclis Başkan Vekili Av. Burcu Cömert Tekin başkanlığında toplanan belediye meclisi, toplam 11 gündem maddesini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddesini, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından şehre kazandırılan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek ürünlerin birim fiyatlarının belirlenmesi oluşturdu.

Fiyat Tarifesi Meclis Üyelerinin Onayına Sunuldu

Fiyat belirleme sürecinde çevre illerdeki Halk Ekmek işletmelerinin uyguladığı güncel fiyatlar ve gramajlar detaylı şekilde analiz edildi. Maliyet kalemleri ile vatandaşın alım gücü dikkate alınarak hazırlanan tarife, meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Buna göre, 210 gram halk ekmeğin fiyatı 12 TL, tam buğday ekmeği ile kepek ekmeğinin fiyatı 15 TL, simit ve poğaça ürünlerinin fiyatı ise 12 TL olarak belirlendi.

Belirlenen Fiyatlara Bir Yıl Artış Yapılmayacak

Vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla belirlenen fiyatlara bir yıl boyunca zam yapılmaması hükme bağlandı.

Kararın, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlaması ve kent genelinde dengeli fiyat politikasının sürdürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Kaynak : PERRE